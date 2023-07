Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! #forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023

. La notizia era nell'aria già da tempo, fin da venerdì scorso quando la Camera di controllo dellaaveva escluso la società bianconera dalle competizioni europee e quindi dalla prossima edizione della Conference League a cui si era qualificata attraverso il campionato (in virtù dei -10 punti di penalizzazione che l'hanno fatta precipitare dal 3° al 7° posto), ma ora è anche ufficiale.A darne comunicazione è stato proprio il club viola con un post pubblicato sui propri canali social che certifica l'iscrizione ai playoff di qualificazione della terza competizione per club d'Europa di cui è vice-campione in carica. "Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola!"