e le loro rispettive Federazioni nazionali hanno pubblicato un comunicato ufficiale in risposta a tutti i rumors confermati nella giornata di oggi che vedono molti top club, fra cui le tre italiane), pronte alla creazione della ormai celebre. Sul sito della Uefafirmato da tutti gli organi rappresentativi delle 3 leghe nazionali e dalla stessa federcalcio europea che annuncia provvedimenti importanti per i club in questione."La Uefa, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola (Rfef) e LaLiga, la Federcalcio italiana (Figc) e la Lega Serie A hanno appreso cheSe ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noiresteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull'interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà.al fine di evitare che ciò accada. Il calcio si basa su competizioni aperte e meriti sportivi; non può essere altrimenti"."Sarà vietata la partecipazione a qualsiasi altra competizione a livello nazionale, europeo o mondiale. Ai loro giocatori potrebbe essere negata l'opportunità di rappresentare le loro squadre nazionali.Chiediamo a tutti gli amanti del calcio, tifosi e politici, di unirsi a noi nella lotta contro un progetto del genere se dovesse essere annunciato. Questo persistente interesse personale di pochi va avanti da troppo tempo. Quando è troppo è troppo".In ballo oltre alla composizione sia dei campionati nazionali che delle competizioni europee c'è inevitabilmente anche una grande, importantissima, questione economica. La fuoriuscita dalle competizioni europee di alcuni dei top club mondiali, riporta il Corriere della Sera, sta scatenando una serie di minacce di provvedimenti importanti da parte della Uefa. Da Nyon, in particolare, si vocifera di unatutte le squadre che vorranno unirsi a un sistema alternativo a quello della federcalcio Europea con anche la FIGC che presto si riunirà d'urgenza (