Ilche verrà utilizzato durante la fase finale del torneo, è stato presentato oggi dalla UEFA e da Adidas durante un evento speciale davanti all'Olympiastadion di Berlino. Traducibile dal tedesco con "amore per il calcio", il pallone presenta per la prima volta in una competizione di questo livello la. Il guscio esterno della palla è supportato al suo interno dal CTR-CORE, progettato per precisione e coerenza, supportando un gioco veloce e preciso con la massima forma e ritenzione d'aria., direttore tecnico UEFA e capo del settore calcio, ha dichiarato: "Il Campionato Europeo di calcio UEFA rappresenta l'apice delle competizioni per squadre nazionali in Europa e ci impegniamo a garantire che ogni aspetto, dalle sedi alle attrezzature, soddisfi gli standard più elevati. di qualità e prestazioni. Siamo, come sempre, fiduciosi che Fussballliebe di Adidas segnerà un altro passo avanti nel nostro impegno condiviso verso l'eccellenza."L'uso dei vivaci colori rosso, blu, verde e arancione celebra sia la vivacità che le nazioni in competizione portano al torneo, sia la pura semplicità del calcio che attira così tanto amore da parte dei tifosi di tutto il mondo. Le illustrazioni di ciascuno degli stadi del torneo appaiono sul pallone accanto al nome di ciascuna città ospitante. Oltre a utilizzare poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua, il pallone è realizzato con materiali a base biologica più sostenibili rispetto a qualsiasi precedente pallone ufficiale Adidas. Ogni strato della palla è stato adattato per includere materiali come fibre di mais, canna da zucchero, pasta di legno e gomma.