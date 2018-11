La Uefa prepara la rivoluzione per contrastare l'introduzione della Superlega. Secondo quanto riferisce AS, l'organizzazione calcistica europea starebbe pensando di spostare le gare di Champions League dal martedì e mercoledì al fine settimana.



SECCO NO - Una proposta che, stando al quotidiano spagnolo, sarebbe stata categoricamente respinta da Liga, Bundesliga, Serie A e Premier League, che avrebbero rifiutato attraverso una lettera firmata e inviata alla UEFA l'idea di spostare le partite nei giorni feriali.