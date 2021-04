La creazione di una Superlega fuori da ogni federazione, nazionale ed europea sta facendo tremare il mondo del pallone al punto che dopo le indiscrezioni di questa mattina è arrivato addirittura un comunicato congiunto da Uefa, Liga, Premier e Serie A con le rispettive federazioni che minaccia provvedimenti per le squadre che hanno scelto di aderire alla Superlega.



MAXI CAUSA - Secondo il Corriere della Sera da Nyon è già partita una minaccia di una causa da 50 miliardi contro tutte le squadre (per le italiane hanno aderito Inter, Milan e Juve) che vorranno unirsi a un sistema alternativo. A questo si aggiungerà l'esclusione dalle coppe organizzate dallo stesso massimo organismo continentale.



FIGC-LEGA - Sempre secondo Corsera il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e quello della Figc, Gabriele Gravina, sono molto preoccupati e hanno convocato un consiglio d'urgenza in Lega Serie A per discutere del tema.