La UEFA Foundation for Children, l'unità benefica per i bambini d'Europa della federcalcio europea, ha deciso di stanziare 1 milione di euro in supporto dei bambini in Ucraina e per quelli costretti a rifugiarsi nei paesi vicini per colpa della guerra con la Russia.



CEFERIN - “Questi fondi finanzieranno iniziative di associazioni e enti di beneficenza membri della UEFA incentrati sui diritti dei bambini e sul loro benessere, con le esigenze esatte attualmente in fase di valutazione in stretta collaborazione con le associazioni affiliate e i partner locali".