La Uefa porta avanti coi fatti la lotta al razzismo. L'organo di controllo, etica e disciplina ha sanzionato il Montenegro con un turno a porte chiuse e una multa da 20mila sterline per il comportamento dei propri tifosi durante la partira con l'Inghilterra dello scorso 25 marzo per le qualificazioni agli Europei del 2020.



Per lo stesso motivo in occasione della trasferta in Slovacchia è stata sanzionata l'Ungheria con la chiusura parziale dello stadio con un settore di almeno 3mila posti, oltre a due ammende di 5mila da versare all'Uefa e 18.500 sterline come risarcimento danni agli slovacchi.



Due giornate di squalifica per il bosniaco Miralem Pjanic, espulso nella gara contro la Grecia. Il centrocampista della Juventus salterà le prossime due trasferte in Finlandia (8 giugno) e in Italia (11 giugno) a Torino.