Tutto scontato per la presidenza Uefa. C'è infatti una sola candidatura per le prossime elezioni del 5 aprile: quella dell'attuale presidente Ceferin che sarà quindi riconfermato per il prossimo quadriennio.



In carica dal 2016, Ceferin arriverà fino al 2027 per un totale di 11 anni e supererà per longevità Artemio Franchi ed il tedesco Wiederkehr, piazzandosi al secondo posto nella classifica delle presidenze più lunghe dietro allo svedese Lennart Johansson che fu a capo della Uefa per 17 anni, dal 1990 al 2007.