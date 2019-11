Il martedì europeo del calcio italiano si apre con la UEFA Youth League, che vede impegnate Juventus e Atalanta in questo pomeriggio.



Si parte alle 13 con i bergamaschi, superano la Dinamo Zagabria e portano a casa lo scontro diretto per la vetta del girone C (2-0 con Cortinovis e Gyabuaa), ora occupata dai nerazzurri con due punti di vantaggio sui croati. Alle 16 Manchester City e Shakhtar Donetsk per l'altro match del girone.



Alle 14 scendono in campo i bianconeri contro l'Atletico Madrid: rimonta della Juve, Moreno risponde all'iniziale vantaggio dei Colchoneros firmato Salido e al 94' è Gozzi a realizzare il gol vittoria che vale la vetta solitaria del girone D. La Lokomotiv Mosca che batte il Bayer Leverkusen fanalino di coda.







UEFA Youth League, fase a gironi



GRUPPO C



Atalanta-Din. Zagabria 2-0

58' Cortinovis (A), 61' Gyabuaa (A).



Man City-Shakhtar



Classifica: Atalanta 10, Din. Zagabria 8, Man City 4, Shakhtar 2.





GRUPPO D



Lok. Mosca-Leverkusen 1-3

65' rigore Petukhov (M), 76' Anapak (L), 80' Fesenmeyer (L), 90+3' Fesenmeyer (L).



Juventus-Atletico Madrid 2-1

25' Salido (A), 78' Moreno (J), 90+4' Gozzi (J).



Classifica: Juventus 12, Atletico Madrid 9, Lok. Mosca 4, Leverkusen 4.