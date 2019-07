Sul proprio sito ufficiale, il Milan ha ufficializzato il colpo Theo Hernandez. Questo il comunicato del club: ", meglio noto come Theo Hernández. Il terzino sinistro franceseAC Milan ha effettuato il deposito del contratto e nelle prossime ore completerà la pratica di trasferimento internazionale con il sistema FIFA TMS.Nato a Marsiglia il 6 ottobre 1997, Theo Hernández cresce calcisticamente nell’Atletico Madrid, con cui debutta nella squadra B nel 2015. Nella stagione successiva approda in prestito al Deportivo Alavés collezionando 38 presenze e due gol. Nell'estate 2017 viene acquistato dal Real Madrid con cui disputa 23 partite vincendo alla prima stagione la Supercoppa Europea, la Supercoppa di Spagna, il Mondiale per Club e la Champions League. Nella stagione 2018/2019 gioca con la Real Sociedad e disputa 28 partite realizzando una rete.In carriera conta 69 presenze in Liga, 3 in Champions League, 16 in Coppa del Re e una in Supercoppa di Spagna. Ad oggi, Theo è il più giovane tra i difensori con almeno 50 presenze in Liga dal 2016/17, stagione del suo esordio nella competizione".