Anche il Monza si tuffa nel mondo degli eSports, di seguito il comunicato del club:



Venerdì 13 Settembre alle ore 12,00 presso la sala stampa dello Stadio Brianteo si terrà la presentazione ufficiale dell’ A.C. Monza Team eSports e nell'occasione l' A.D. Adriano Galliani svelerà i nomi dei due pro players che vestiranno i colori biancorossi. Il mondo eSports è in linea con le politiche dell’ A.C. Monza rivolte ai giovani ed alle nuove generazioni. Il Club biancorosso è attento ai percorsi delle politiche giovanili, cercando di andare al cuore delle passioni dei ragazzi con l’obiettivo di comprenderle mettendo a disposizione dei ragazzi stessi la grandissima esperienza che lo sport rappresenta. Per questo motivo l’ A.C. Monza ha voluto prendere parte a questa nuova sfida creando un team, non solo composto da giocatori di eSports, ma da una vera e propria squadra che curerà ogni momento durante la stagione. Ai giocatori si affiancheranno manager del settore, allenatori specializzati nella pratica del videogioco, mental coach per sostenere i ragazzi e preparatori per curare gli aspetti fisici e dell’alimentazione.