Attraverso un comunicato ufficiale, il comitato organizzatore dell'International Champions Cup ha annullato l'edizione 2020: "Cari tifosi, abbiamo il cuore a pezzi per le migliaia di persone che hanno sofferto per la terribile malattia Covid-19, e i nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati coinvolti in questo momento difficile. La salute dei giocatori, dello staff, dei tifosi e di tutti coloro che sono coinvolti nelle nostre partite è sempre la priorità. La mancanza di chiarezza sui calendari del calcio internazionale, con i possibili campionati e coppe giocati in agosto, rendono irrealizzabile la disputa dell'ICC per quest'estate. Non vediamo l'ora di riportare i migliori club negli USA e in Asia per il 2021". Lo scorso anno al torneo parteciparono Inter, Fiorentina, Juve e Milan.