Ripartono le Global Series: oggi Electronic Arts ha annunciato il calendario dellesulla strada della FIFA eWorld Cup,il comunicato.Gli eventi inizieranno a ottobre, con la presenza di importanti influencer, calciatori e professionisti di FIFA, in partnership con le più grandi piattaforme di contenuti e video streaming del mondo dell'intrattenimento interattivo.Il Twitch Rivals Preseason Invitational, che si terrà il 3 e il 5 ottobre, trasmetterà due giorni di intrattenimento ricco di azione, divertenti colpi di scena e nuove modalità di gioco. I fan potranno vedere volti come castro_1021, bateson87 e ibai mettersi in mostra nelle squadre cooperative di FUT e gioco individuale. Sintonizzati su twitch.tv/twitchrivals per non perdere nemmeno un momento della sfida.La YouTube Gaming Creators Cup si svolgerà l'8 ottobre e i fan potranno godersi questo evento unico sui canali dei migliori creator, tra cui StandartSkill, Daithi de NOGLA e Sesegel.FIFA 21 Global Series: la FIFA 21 Challenge si svolgerà il 29 ottobre, con squadre composte da calciatori e professionisti di FIFA che si sfideranno per mostrare tutto il loro talento.L'evento eLaLiga All-Star sarà annunciato il 6 ottobre e i fan potranno sintonizzarsi su twitter.com/esportslaliga per maggiori informazioni."La nostra FIFA 20 Stay and Play Cup, già molto ricca di talenti, ha ricevuto una risposta globale e di diffusione maggiore rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare. Trasmesso in oltre 100 paesi, l'evento è stato importante per rilanciare il team, in quanto abbiamo iniziato a rincarare la dose di innovazione ed entusiasmo nel nostro ecosistema competitivo” ha dichiarato Brent Koning, EA SPORTS FIFA Commissioner. “Quest'anno stiamo portando più intrattenimento attraverso formati competitivi unici, attingendo ai più grandi campionati, marchi e nomi del calcio mondiale. Non vediamo l'ora di offrire la stagione di FIFA più coinvolgente, accessibile e ricca di talenti di sempre."Coinvolgendo il più vasto pubblico mondiale, le EA SPORTS FIFA 21 Global Series sulla Strada della FIFA eWorld Cup™ daranno il via a una nuova struttura online migliorata a livello regionale per i giocatori di tutto il pianeta. A partire da novembre, sei circuiti aperti ai partecipanti verificati FUT in Europa, Nord America e Sud America, Asia occidentale, Asia orientale e regioni scelte in Oceania daranno maggiori opportunità ai concorrenti, competendo in oltre 30 tornei per diventare il campione della FIFA eWorld Cup.Le regioni dell'Asia occidentale, dell'Asia orientale e dell'Oceania delle FIFA 21 Global Series si sfideranno esclusivamente su sistema di intrattenimento per computer PlayStation®4.FIFA 21 è la più celebre simulazione sportiva basata sul gioco più bello del mondo e il suo legame con lo sport tradizionale non è mai stato così forte. Le FIFA 21 Global Series includeranno anche i tornei di alcuni degli EA SPORTS Official Football League Partners, tra cui la Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, MLS, UEFA Champions League e CONMEBOL Libertadores. I partecipanti che risiedono nel paese di origine del loro campionato avranno l'opportunità di rappresentare il loro club preferito e vincere un titolo per la loro squadra attraverso le EA SPORTS FIFA 21 Global Series.