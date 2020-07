Gianni Infantino nell'occhio del ciclone: il procuratore federale straordinario svizzero Stefan Keller, ha chiesto alle commissioni parlamentari l'autorizzazione a condurre un procedimento penale contro il procuratore generale dimissionario Michael Lauber e, al contempo, ha annunciato di aver aperto un procedimento penale contro il presidente della FIFA e contro il primo procuratore dell'Alto Vallese Rinaldo Arnold.



Come si legge in una nota della Autorità di vigilanza sul ministero pubblico della Federazione, Keller ha concluso l'esame di due delle varie denuncie relative agli incontri non protocollati tra Lauber, Infantino e Arnold, che avrebbe funto da tramite tra i due partecipando al primo incontro di Berna.



Keller ha concluso che nelle azioni dei tre sussistono indizi di un comportamento penalmente perseguibile: i reati ipotizzati sono di abuso di autorità, violazione del segreto d'ufficio, favoreggiamento e istigazione a tali atti. Pertanto, arriva la richiesta dei procedimenti penali: nella nota inoltre si legge che è riserva di ulteriori reati e dell'apertura di ulteriori procedimenti e che per i coinvolti vale la presunzione di innocenza.



Tutto si riferisce ai fatti della primavera del 2019, con il procuratore federale Lauber nell'occhio del ciclone per irregolarità duante il processo contro la FIFA e per i suoi incontri privati con Gianni Infantino: il procuratore, riferisce RSI, avrebbe impedito il regolare svolgersi del procedimento penale, avrebbe agito in modo sleale ed avrebbe più volte affermato il falso, come concluso dall’Autorità di vigilanza sul ministero pubblico della Confederazione.