Ufficiale, Aquilani lascia il Pisa: "Decisione di comune accordo". Ecco dove può andare

Finisce dopo un solo anno l'avventura dial, ora è ufficiale.L'ormai ex tecnico ha annunciato il proprio addio alla formazione nerazzurra, al termine di una stagione conclusa con un tredicesimo posto in Serie B.- Aquilani ha dato l'annuncio attraverso un post sul proprio profilo Instagram: "A seguito di un sereno confronto avvenuto con la società, il Pisa e io abbiamo deciso di comune accordo di concludere oggi il nostro percorso insieme. Il mio staff e io abbiamo fatto di tutto in questo anno per garantire alla squadra e alla città di Pisa il massimo dei risultati, operando sempre con il massimo della professionalità e non tirandoci mai indietro in nessuna circostanza. Non sempre ci siamo riusciti, ma fino all'ultimo abbiamo portato avanti le nostre idee con tenacia e con il rispetto di tutti. Ringrazio ogni singolo addetto ai lavori, ogni componente della squadra, della dirigenza e dello staff, ogni singolo tifoso, e auguro al Pisa il meglio per il futuro".

- Dove può andare ora Aquilani? Il profilo del tecnico romano era stato valutato dalla Fiorentina che ha poi virato su Raffaele Palladino, ora sull'ex centrocampista ci sono il, ile laqualora non andasse in porto con Andrea Sottil.