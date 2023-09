Nuova vita per Gylfi Sigurdsson, assolto dalle accuse di pedofilia qualche mese fa: l'ex Everton riparte dalla Danimarca, ha firmato un contratto annuale con il Lingby. Il 33enne islandese ha spiegato al sito del club: "Spero di poter entrare e contribuire con molta esperienza e qualità. So che ci sono molti giocatori giovani e di talento nella squadra e voglio davvero imparare per poterci rialzare insieme. Non vedo l'ora di incontrare i tifosi".