Nicolò Barella lascia il ritiro della Nazionale Under 21. Come si legge sul sito del Cagliari, "l centrocampista rossoblù, uscito per infortunio al 37’ del secondo tempo dell’amichevole Portogallo-Italia, giocata venerdì a Estoril, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Il calciatore, che non potrà quindi prendere parte all’amichevole contro la Francia, è rientrato a Cagliari dove nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti, seguito dallo staff medico del club".