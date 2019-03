I campioni di Bielorussia del BATE Borisov hanno rinforzato il proprio pacchetto di difesa con il centrale 22enne di etnia uigura Dzhamaldin Khodzhaniyazov, acquisito a parametro zero dopo che a gennaio si è svincolato dal club russo dell'Ural.



Scuola Zenit, prima dell'estate scorsa Khodzhaniyazov ha militato in Zenit II, Amkar Perm, Aarhus (Danimarca), Dinamo San Pietroburgo e Baltika. Conta inoltre 12 presenze e 1 gol nella Nazionale under 21 della Russia.