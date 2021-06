Borja Valero dice basta. Il centrocampista spagnolo, 36 anni compiuto lo scorso gennaio, ha deciso di appendere gli scarpini, dopo la scelta della Fiorentina di non rinnovargli il contratto. Nativo di Madrid, in carriera ha vestito le maglie di Real Madrid, Maiorca, West Bromwich, Villarreal, Fiorentina e Inter. Nel 2004 ha conquistato un Europeo under 19 con la Spagna.