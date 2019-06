Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite



Dopo una sola stagione a Parigi,. "Ciao e grazie per tutto Grande Buffon", si legge nel tweet ufficiale con il quale il club parigino saluta il 41enne ex portiere dellas e della Nazionale. In totale, nella sua stagione in Francia, Buffon ha collezionato 25 presenze, incassando 25 reti. "Solo un errore contro il Manchester United, per il resto una stagione positiva", aveva commentato Gigi un giorno fa, parlando dell'esperienza degli ultimi 365 giorni."Grazie per tutto, per questa opportunità di aver giocato qui a Parigi. Grazie per le emozioni condivise. Dodici mesi fa sono approdato al Paris Saint-Germain con entusiasmo, accolto da un calore incredibile dai tifosi: è stato commovente. Grazie, ancora, dal profondo del cuore. Vado consapevole di aver vissuto un'esperienza che mi ha aiutato a crescere. La mia avventura fuori dall'Italia finisce così e ringrazio Al-Khelaifi, il club, i compagni. Sono certo che insieme scriverete pagine di una grande storia. Parigi resterà casa mia. Allez Paris, grazie e buona fortuna per tutto".