"Il Club Atlético Rosario Central informa che oggi è stato raggiunto un accordo tra i club per il trasferimento di Facundo Buonanotte al Brigthon & Hove Albion Football Club, in una transazione da 1,8 miliardi di pesos (11,5 milioni di euro). Consiste in un'indennità fissa garantita dalla società acquirente, bonus di obiettivi legati alla prestazione del giocatore e una plusvalenza del 20% su un trasferimento futuro. Questa è una delle operazioni più importanti nella storia della nostra istituzione". Roberto De Zerbi si prepara ad accogliere il prossimo giovane da lanciare.