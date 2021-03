Juventus-Napoli, recupero della terza giornata del campionato di Serie A, sarà disputata il prossimo 17 marzo alle 18.45. E' stata la Lega Serie A, con una nota, ad ufficializzare la data del match inizialmente previsto per lo scorso 4 ottobre e non giocato a causa dello stop alla trasferta a Torino della formazione partenopea imposto dalla ASL di Napoli 1 per la positività al Covid-19 di due calciatori.



Dopo la lunga querelle legale, col 3-0 a tavolino in favore alla Juve e il punto di penalizzazione inflitto al Napoli comminato dal Giudice Sportivo e confermato dalla Corte Sportiva d'Appello e ribaltato completamente dal giudizio del Collegio di Garanzia del Coni, finalmente abbiamo una certezza. Juventus-Napoli si disputerà il prossimo 17 marzo.