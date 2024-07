UFFICIALE - Cagliari, ecco il nuovo direttore generale: è un ex Real Madrid

Getty Images

Ilha annunciato il nuovo direttore generale. Il club sardo ha scelto: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato.In passato Melis ha lavorato nelnel settore marketing e nuove tecnologie, come si evince dalla nota del Cagliari."Il Cagliari Calcio ha ratificato la nomina di Stefano Melis a Direttore Generale del Club, a decorrere dall’1 luglio 2024. Continuerà a guidare ad ampio spettro l’area business e media del Cagliari Calcio, una delle tre – insieme a quella corporate e quella sportiva – che compongono la struttura aziendale rossoblù. Direttore dell’area business e media dal novembre 2022, Stefano Melis è al Cagliari dal 2018, prima come direttore commerciale e in seguito come direttore dello sviluppo strategico, per poi assumere responsabilità sempre più ampie e dirette su aree marketing e comunicazione, linee di ricavo e progetto del nuovo stadio. Nato a Lanusei nel 1979, nel suo percorso professionale ci sono le esperienze al Real Madrid nel settore marketing e nuove tecnologie, quindi gli incarichi di responsabilità nell’area commerciale di Nike, Puma e Vans. Per Nike è stato inoltre Global brand director football, dal 2015 al 2018, supervisionando i progetti nell’ambito dei grandi eventi calcistici internazionali quali Mondiali, Europei e Champions League. Dal 2019 al 2024 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di FLUORSID".

“Accolgo questa nomina con grande gratitudine e senso di responsabilità nei confronti del presidente e dei colleghi tutti - ha commentato Melis -. Sono convinto che sia un’ulteriore spinta per guardare avanti con una visione di insieme, continuando a sviluppare quanto avviato un anno e mezzo fa strutturandoci in tre aree ben definite e dalle competenze precise. La sinergia con Carlo Catte e Nereo Bonato, unitamente ai rispettivi gruppi di lavoro, continua a rappresentare il caposaldo fondamentale per puntare ai prossimi traguardi, soprattutto a dare sempre più valore al Cagliari Calcio e a tutto ciò che rappresenta per la Sardegna e i Sardi nel mondo”.