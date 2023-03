nei propri confronti che potrebbe avere una durata anche di due anni. Dal quartier generale della Uefa di Nyon è giunto un comunicato che informa che "in conformità con l'articolo 31(4) del Regolamento Disciplinare della Uefa, gli ufficiali della commissione etico-disciplinari sono stati incaricati di condurre un'inchiesta". L'apertura del procedimento arriva dopo che l'ex arbitro Xavier Estrada Fernández ha presentato un esposto nei confronti del Barcellona e(in carica dal 1994 al 2018).- Nello specifico, secondo i documenti portati all'attenzione generale dalla stampa,La stessa Procura generale ha chiarito nei giorni scorsi come, ad oggi, non esistano prove inconfutabili sul condizionamento di direttori di gara e dell'esito delle partite disputate dai blaugrana nel periodo incriminato. Lo scenario potrebbe cambiare ed assumere contorni molto più seri qualora le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria della Guardia Civil spagnola portassero a galla risultanze più concrete. In ogni caso,- sulla base dell'articolo 4.02 della Champions League e dell'articolo 50.3 dello Statuto -, sia di un campionato nazionale che di una competizione europea".- Quel che è certo è che la Uefa voglia vederci chiaro ed ottenere chiarimenti da parte del club blaugrana e dei suoi massimi dirigenti (Laporta nel suo primo mandato da presidente e i suoi successori Rosell e Bartomeu) sui versamenti da circa 7,5 milioni di euro dal 2001 al 2018 corrisposti a società collegate a Negreira e al figlio dell'ex numero uno della commissione arbitri spagnola.