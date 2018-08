Alessio Cerci è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Ankaragucu, formazione del campionato turco, che lo ha ingaggiato in regime di svincolo dopo l'esperienza con la maglia dell'Hellas Verona. L'ex esterno offensivo di Roma, Torino, Milan e Genoa ha firmato un contratto triennale ed è stato accolto con un tweet piuttosto "curioso". Musica de "Il Padrino" Francis Ford Coppola di sottofondo e l'immagine stilizzata del giocatore italiano che si sostituisce a quella del celeberrimo Don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando. Un annuncio pittoresto, non c'è che dire, ma, come spesso accade, figlio dei soliti luoghi comuni che certo non fanno onore all'Italia.