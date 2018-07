Le indiscrezioni della giornata di ieri sono state confermate, la Procura Federale ha optato per la mano pesante nei confronti del Parma dopo le accuse di tentato illecito sportivo: chiesta infatti una penalizzazione di due punti per i Crociati applicabili alla stagione 2017/18, se venisse confermata questa sanzione il club emiliano si vedrebbe revocata la promozione e resterebbe in Serie B; il Tribunale potrebbe decidere di applicare la sanzione al prossimo anno, in questo caso i punti diventerebbero 6.



4 ANNI DI STOP PER CALAIO' - Mano pesante anche per Emanuele Calaiò: la Procura della Figc ha infatti chiesto una squalifica di quattro anni e un'ammenda di 50mila euro per l'attaccante classe '82.