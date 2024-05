UFFICIALE: confermato un altro allenatore spagnolo in Premier League

Le panchine della Premier League inglese parlano spagnolo. Il Manchester City di Pepsi sta contendendo il titolo di campione d'Inghilterra con l'Arsenal di Mikel, mentre l'Aston Villa di Unayè a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League.Dopo la retromarcia del Milan, in vista della prossima stagione Julenè pronto a prendere il posto di David Moyes alla guida del West Ham.Intanto il Bournemouth, attualmente undicesimo in classifica a pari punti col Brighton di De Zerbi, conferma il tecnico Andoni(classe 1982 ex Rayo Vallecano), che ha prolungato il proprio contratto col club inglese.

The news you all wanted to see



Andoni Iraola signs a contract extension with #afcb pic.twitter.com/6LeuDN2vlh — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 13, 2024