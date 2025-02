Ufficiale, Consob: a Tether il 5% dei diritti di voto della Juventus

Getty Images

. Come si legge su Calcio e Finanza, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha reso pubbliche le ultime comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti per le società quotate in Borsa. Tra queste emerge anche, una stablecoin, criptovaluta come i famosi bitcoin ma ancorata al valore del dollaro.Come emerge dalla comunicazione della Consob,– il fondatore di Tether, che secondo la rivista specializzata Forbesdi dollari – ha comunicato l’acquisto da parte di Tether di una quota pari al 5,015% dei diritti di voto del club bianconero.

. Il CEO Paolo Ardoino, intervistato in questi giorni, non ha escluso, come riporta Calcio e Finanza, l’ipotesi di rilevare una quota maggiore della Juventus in futuro o di trovare un accordo con il club controllato da Exor per diventarne il prossimo sponsor di maglia.