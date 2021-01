Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato ufficialmente il nuovo Dpcm per contrastare la diffusione del Covid-19, che entrerà in vigore a partire da sabato 16 gennaio. Sono confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni a proposito delle misure principali e che andranno a supportare il sistema di suddivisione dell'Italia per fasce, come previsto dall'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.



Gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18. Rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo.