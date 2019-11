La Copa Libertadores sbarca in esclusiva su Fifa 20, EA SPORTS ne dà l'annuncio con un comunicato ufficiale.







Electronics Arts ha annunciato oggi che il CONMEBOL Libertadores*, il più grande torneo di club del Sud America, sta per arrivare in esclusiva su EA SPORTS FIFA 20 come aggiornamento gratuito dei contenuti previsto per marzo 2020 su PlayStation®4, Xbox One e PC.



I videogiocatori possono competere con club storici provenienti da Uruguay, Perù, Paraguay, Ecuador e altri Paesi nelle modalità FIFA Ultimate Team, Carriera, Calcio d'Inizio e nella nuovissima modalità Torneo CONMEBOL Libertadores. Si potranno seguire le orme di alcuni dei migliori giocatori del mondo alla guida di squadre come River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians e Colo-Colo attraverso l’emozionante esperienza del calcio di club sudamericano, sfidandosi nelle competizioni CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa.



“L’unione con EA, uno dei più grandi publisher di videogiochi del mondo, è un grande passo avanti per la diffusione e l'immagine in tutto il mondo del calcio sudamericano. Grazie a questo accordo, i nostri tornei, club e giocatori avranno maggiore portata e riconoscimento tra i tifosi, che scopriranno un modo completamente nuovo di seguire i loro eroi", ha dichiarato Juan Emilio Roa, Commercial Director di CONMEBOL.



L'inserimento di CONMEBOL Libertadores conferma FIFA 20 come il videogioco sportivo più autentico, con oltre 30 campionati ufficiali, 700 squadre, 17.000 giocatori e 90 stadi con licenza in tutto il mondo, già presenti nel gioco.



"Portare due dei più prestigiosi tornei di calcio continentali, CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana all’interno del mondo di FIFA 20 è un emozionante passo avanti", ha dichiarato Nicholas Wlodyka, GM, EA SPORTS FIFA. "Questa nuova partnership con CONMEBOL rafforza la nostra posizione di esperienza di calcio più profonda e la nostra idea di videogioco sportivo più autentico possibile per i nostri fan."



Inoltre, eLibertadores, un nuovo torneo che continuerà ad espandere le EA SPORTS FIFA 20 Global Series, offrirà ai videogiocatori del Sud America un modo completamente nuovo di connettersi al CONMEBOL Libertadores attraverso la competizione.



"L'aggiunta del prestigioso CONMEBOL Libertadores al nostro ecosistema FIFA 20 Global Series rafforza la nostra connessione con il fandom del calcio mondiale e accelera la crescita degli eSport in nuove parti del mondo", ha affermato Brent Koning, FIFA Competitive Gaming Commissioner. "Il nostro obiettivo è offrire la competizione di eSport più inclusiva al mondo e siamo entusiasti che tutti i videogiocatori e gli aspiranti campioni con base in Sud America possano unirsi alle decine di milioni di sfidanti che già si sfidano in FIFA."



La Grand Final del torneo eLibertadores vedrà i migliori otto sfidanti su PlayStation 4 e Xbox One competere dal 7 all'8 marzo 2020 per la possibilità di guadagnare FIFA Global Series Points e un ghiotto montepremi di 100.000 dollari. Maggiori dettagli sul torneo e su come registrarsi saranno disponibili a dicembre.