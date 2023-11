Nuova avventura professionale per Hernan Crespo. L'argentino ex Milan e Inter è stato nominato nuovo allenatore dell’Al Ain al posto del tecnico olandese ex Ajax Alfred Schreuder, esonerato nonostante la vittoria con l’Al Feiha nella AFC Champions League nell’ultima partita. Crespo torna in panchina a un solo mese dalla fine dell’esperienza come allenatore dell’Al Duhail, formazione qatariota con cui ha vinto campionato, Coppa del Qatar e Coppa delle Stelle del Qatar.