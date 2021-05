David Villa riparte dall'India. Dopo le esperienze negli Stati Uniti e in Giappone da calciatore, l'ex attaccante spagnolo torna all'estero anche nei panni di dirigente.



Villa, ritiratosi nel 2019, è infatti il nuovo Head of Global Football Operations dell'Odisha FC, squadra della città indiana di Bhubaneswar. Una nuova sfida che lo stesso ex Barcellona e Valencia ha commentato così ai canali ufficiali del club: "Proverò a portare qui tutta la mia esperienza. Non ho giocato in India, ma ho giocato a calcio per 20 anni da professionista e in tutto il mondo. Cercherò di dare il massimo".