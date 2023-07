Michele Di Gregorio ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con il Monza. Il portiere milanese, classe '97, quest'anno ha collezionato con i brianzoli 37 presenze e ora il suo accordo è stato prolungato fino al 2027. Lo ha fatto sapere la società tramite i propri canali ufficiali: "AC Monza comunica che Michele Di Gregorio ha rinnovato il suo contratto con il Club fino al 30 giugno 2027".



DESIDERIO DI RESTARE - Il procuratore del giocatore, Carlo Alberto Belloni, ha spiegato in esclusiva a calciomercato.com le sensazioni dell'ex canterano dell'Inter: “Il ragazzo è molto felice. Volevamo fortemente prolungare le ottime stagioni a Monza e stamani abbiamo firmato. Interessamenti da parte di altre squadre? Solo qualche chiacchiera, ma nulla di concreto. Il gioco dei portieri sul mercato non c’è stato. In Serie A solo Vicario ha lasciato la porta vuota, le altre sono tutte occupate a oggi. Nella nostra idea c’era la volontà di fare un’altra stagione a Monza e il giocatore non è stato messo sul mercato per questo motivo".



BONUS EUROPEO - Belloni ha anche aggiunto che nell'accordo sono previsti bonus per il giocatore in caso di qualificazione dei ragazzi di Palladino a una competizione europea tra Conference League, Europa League e Champions. Un ulteriore stimolo per il ragazzo per crescere ancora e diventare uno dei portieri più ambiti in circolazione.