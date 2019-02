Dopo aver rescisso il contratto con il Psg, per Lassana Diarra si prospettava un futuro in Mls. Il centrocampista francese invece ha sorpreso tutti e tramite un comunicato sulle sue pagine social ha annunciato di ritirarsi dal calcio giocato, per dedicare il suo futuro ad altri progetti.



Secondo El Mundo Deportivo, l'ex giocatore si concentrerà sulla creazione di una nuova bevanda energetica.