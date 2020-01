Sanremo è alle porte e ci sarà anche un po' calcio. Amadeus ha reso ufficiali i nomi delle co-conduttrici che lo accompagneranno, dal 4 febbraio, sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. E, oltre a Mara Venier, Rula Jebreal, Antonella Clerici, Laura Chimenti, Francesco Sofia Novello ed Emma D'Aquino, ci saranno anche Diletta Leotta, volto di punta della Serie A su Dazn, e Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, stella della Juventus.



LE SCELTE - Tra giornaliste e presentatrice, da sottolineare anche la presenza di Francesca Sofia Novello in "rappresentanza" delle due ruote: la 25enne è, infatti, la fidanzata di Valentino Rossi. Presenti anche Monica Bellucci e Sabrina Salerno. Queste le parole di Amadeus in conferenza stampa per spiegare le presenze di Diletta Leotta: "Amo lo sport. lei aveva già avuto una presenza sul palco. Pensavo fosse perfetto averla in questa edizione in modo che potesse dimostrare che può occuparsi di tutto". La serata di Georgina sarà quella del giovedì sera, dove ci sarà anche Roberto Benigni. Di seguito il programma completo.



PRIMA FESTIVAL Emma Stoccolma e Gigi e Ross saranno i conduttori.



PRIMA PUNTATA Diletta Leotta, Rula Jebreal, Tiziano Ferro e Fiorello. Salmo, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Santamaria ed Emma Marrone.



SECONDA SERATA Tra le super ospiti Monica Bellucci.



TERZA SERATA Serata canzoni storia del Festival. Georgina Rodriguez, Luis Capaldi, Tiziano Ferro in coppia con Massimo Ranieri, Mika e Roberto Benigni.



QUARTA SERATA Semifinali e finalissima categoria giovani. Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, oltre a Fiorello, Tiziano Ferro, Dua Lipa e Johnny Dorelli.



QUINTA SERATA Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello, Diego Abantantuono, Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi.

E poi c'è l'idea di avere Al Bano e Romina Power che dopo 25 anni potrebbero cantare un inedito insieme.