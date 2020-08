Dopo, settimane di intense trattative tra l’ex ct azzurro, Roberto Donadoni e la dirigenza dello Shenzhen Kaisa Fc, si conclude l’avventura cinese del mitico Bob. Una trattativa che rimane aperta ad ogni soluzione futura, almeno da quanto si può leggere dal comunicato emesso in data odierna dalla Società e del quale riportiamo alcuni passaggi:



"Ai tifosi, media e amici dello Shenzhen:

Dopo consultazioni amichevoli, lo Shenzhen FC e il signor Roberto Donadoni hanno deciso insieme che, d'ora in poi, Donadoni ed il suo staff non alleneranno più la prima squadra dello Shenzhen Kaisa FC.



Il 30 luglio 2019, Donadoni è stato nominato allenatore dello Shenzhen Kaisa, portando nuove tattiche e stile di gioco alla squadra, mostrando ai tifosi molte partite meravigliose.



Donadoni ha una vasta esperienza come allenatore, un lavoratore serio, persona alla mano e con aspirazioni di vittoria, per lo Shenzhen ha realizzato un duro lavoro e sforzi incessanti per la crescita dei giovani giocatori .



Grazie al Signor Donadoni e al suo staff, auguriamo loro tutto il meglio per il futuro lavoro e nella loro vita!".



Il rientro di Donadoni in Italia è previsto nei prossimi giorni.