Ufficiale Dorgu al Manchester United: comunicato e cifre finali

Ufficiale il trasferimento di: operazione da, contratto fino al 2030 con opzione per il 2031.Per il Lecce - che l'aveva pagato 200mila euro - rappresenta, superata anche quella realizzata in estate con Hjulmand allo Sporting Lisbona."L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Patrick Dorgu al Manchester United FC". Questo il comunicato, molto stringato, del Lecce. Di seguito invece quello dei Red Devils.

"Il Manchester United è lieto di confermare che Patrick Dorgu si è unito al club, previo visto e registrazione. Il nazionale danese ha firmato un, con l'opzione di un anno supplementare."Sono incredibilmente orgoglioso di potermi definire un giocatore del Manchester United; questo è un giorno molto speciale per tutta la mia famiglia. Non vedo l'ora di lavorare con Ruben Amorim; la sua visione per questa squadra e il futuro del club è incredibilmente entusiasmante. C'è un piano chiaro stabilito per il mio sviluppo e sento che il Manchester United è il posto perfetto per realizzare il mio potenziale e completare le mie grandi ambizioni".