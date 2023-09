Non è stato semplice, ma alla fine è arrivata una soluzione per i tifosi bianconeri. Che potranno seguire la partita di Champions da dentro o fuori tra Eintracht Francoforte e Juventus Women anche senza doversi recare in Germania. Se la prima partita vinta è stata solo raccontata dai vari siti on-line in forma testuale, la partitissima di domani verrà invece trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale del club bianconero con fischio d'inizio alle 13.