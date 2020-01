La UEFA ha reso note le sedi di ritiro delle 20 Nazionali finaliste a EURO 2020 (mancano ancora le ultime 4 in arrivo dai play off di marzo): se la scelta degli Azzurri di radunarsi a Coverciano per tutto il periodo del torneo era già ufficiale, l’Italia avrà un’altra ospite, la Svizzera, che ha scelto Roma e in particolare il Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria messo a disposizione dall’AS Roma.



Gli elvetici, avversari con cui dovrà misurarsi l’Italia nel Gruppo A di UEFA EURO 2020, se la vedranno con gli Azzurri nella seconda giornata di gare mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico (calcio d’inizio ore 21), scenario anche della partita inaugurale tra la squadra di Roberto Mancini e la Turchia e dell’ultimo impegno contro il Galles, domenica 21 giugno.



La nazionale rossocrociata - che all’Olimpico giocherà solo contro l’Italia, sfidando invece Galles e Turchia a Baku - ha scelto Roma come quartier generale, mentre svolgerà a Bad Ragaz la preparazione per l’Europeo, dal 25 maggio al 5 giugno. La Svizzera, per il suo primo impegno contro il Galles in programma il 13 giugno alle ore 15, volerà l’8 giugno per Baku direttamente da Zurigo, per poi partire dopo la prima partita alla volta di Roma. La squadra alloggerà all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici e si allenerà al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ a Trigoria. Ironia della sorte, sulla panchina degli elvetici siede Vladimir Petković, che dall’estate del 2012 al gennaio 2014 è stato l’allenatore della S.S. Lazio.



Per l’Italia la preparazione a UEFA EURO 2020 inizierà a fine maggio, dopo la conclusione del campionato di Serie A (24 maggio): gli Azzurri saranno in ritiro a Coverciano da inizio giugno e raggiungeranno di volta in volta Roma nel giorno pregara per far sempre rientro a Firenze al termine del match. Definito anche il calendario delle amichevoli: dopo i prestigiosi test contro Inghilterra e Germania, fissati rispettivamente il 27 marzo a Londra e il 31 marzo a Norimberga, la Nazionale di Mancini se la vedrà il 29 maggio a Cagliari contro San Marino e il 4 giugno a Bologna contro la Repubblica Ceca.



Due partite a Baku anche per il Galles e la Turchia, le altre protagoniste del Gruppo A, che durante UEFA EURO 2020 hanno scelto di insediare il quartier generale proprio nella capitale dell’Azerbaigian.



Dando uno sguardo alle altre Nazionali, in molte big hanno operato la stessa scelta degli Azzurri, quella di permanere durante il torneo nel proprio centro tecnico, considerando anche che molte giocheranno 3 gare in casa. L’Inghilterra sarà a Burton upon Trent dove ha sede il St. George’s Park National Football Centre, da dove raggiungerà Wembley; la Germania sarà a Herzogenaurach da dove si sposterà a Monaco di Baviera; la Spagna si ritroverà a Las Rozas de Madrid per giocare a Bilbao; stessa scelta della Francia, che non giocherà in casa, ma sarà a Clairefontaine en Yvelines, sede del Centre National du football e da lì viaggerà su Monaco e Budapest; in casa saranno anche la Danimarca a Helsingor (giocherà a Copenaghen), la Russia a Novogorsk e il Belgio a Tubize (giocheranno a San Pietroburgo e Copenaghen), l’Olanda a Zeist (giocherà a Amsterdam), l’Austria a Seefeld. In totale sono 10 quindi le squadre che vivranno l’Europeo in casa propria.



Sono altrettante quelle che lavoreranno invece all’estero: oltre alle tre avversarie dell’Italia nel girone A, ci saranno due Nazionali in Scozia (Croazia e Repubblica Ceca), altrettante (Polonia e Svezia) in Irlanda, una in Russia (Finlandia), Ungheria e Romania (Portogallo e Ucraina).