Eleonoralascia l’. Questo il post su Instagram della giovane attaccante italiana: “Sapete benissimo quanto tenga a questa maglia e a questi colori, che amo fin da bambina. Ho però bisogno di giocare di più e poter dimostrare sul campo le mie qualità. Ringrazio tutto il mondo Inter, lo staff tecnico e dirigenziale. Ringrazio di cuore le mie compagne, con alcune delle quali resterò legata per tutta la vita. Un grazie particolare a voi tifosi per il sostegno e l'affetto che mi avete mostrato fin dal primo giorno. Non me lo scorderò mai. Non è un addio, ma un arrivederci. Promesso. Sono pronta per una nuova avventura”.