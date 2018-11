La Juventus continua la preparazione in vista della ripresa del campionato contro la Spal e del successivo impegno di Champions League contro il Valencia: lavoro tra palestra e campo, che ha visto Giorgio Chiellini lavorare in gruppo. Le notizie più importanti arrivano però dall'infermeria, il sito ufficiale dei bianconeri offre un aggiornamento sulle condizioni di Emre Can: il centrocampista tedesco "​ha iniziato il lavoro atletico e, contemporaneamente, verrà monitorato clinicamente dal Prof. Angelini presso il J Medical".



PJANIC E BERNARDESCHI - Buone notizie dal lungodegente Can, regna ancora incertezza invece su Miralem Pjanic e Federico Bernardeschi: i due, come il tedesco Sami Khedira, hanno svolto lavoro personalizzato. Pjanic e Bernardeschi sono dunque ancora da valutare in vista della Spal.