"Il Catania FC comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Zanellato, nato a Milano il 24 giugno 1998. [...] Cresciuto calcisticamente nel Milan, dopo la trafila nelle formazioni Under 17 e Primavera (55 presenze, 11 gol), Zanellato ha vissuto in rossonero l’emozione degli esordi in ambito continentale scendendo in campo da titolare contro Shkendija e HNK Rijeka. Dal 2017 al 2021, l’atleta lombardo ha indossato la maglia del Crotone contribuendo alla conquista della promozione in A nel 2020. Nel biennio più recente, l’esperienza nella serie cadetta con la Spal. Il neo-rossazzurro indosserà la maglia numero 6".