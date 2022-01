Attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese fa sapere che in base alle disposizioni dell'ASL del Friuli non potrà andare a Firenze per giocare la gara in programma domani sera alle 20.45 contro la Fiorentina: "Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i soggetti positivi, la quarantena o l'autosorveglianza dal 5 al 9 gennaio 2022 in base alle rispettive vaccinazioni.