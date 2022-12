La Federcalcio tedesca ha preso la sua decisione: Hansi Flick resta il ct della nazionale. L’ex tecnico del Bayern Monaco resta al suo posto nonostante il fallimento al Mondiale in Qatar: alla fine a pagare è solo Oliver Bierhoff, ex delegato delle squadre nazionali e dell'Accademia.



IL SUMMIT - La conferma del 57enne allenatore è arrivata dopo un vertice andato in scena a Francoforte questo pomeriggio: presente lo stesso Flick oltre a Bernd Neuendorf, numero uno delle federazione teutonica e il suo vice Joachim Watzke. Nessun esonero, anzi la voglia di rifarsi tra due anni in occasione degli Europei del 2024 che verranno ospitati proprio dalla Germania. Lo si evince dalla nota pubblicata pochi minuti fa: “Gli Europei saranno una grande opportunità per il nostro paese, e l’obiettivo è quello di trasformare tale evento in un vero e proprio successo sportivo - si legge nella nota -. E noi abbiamo piena fiducia in Hansi Flick”.



UNICO COLPEVOLE - Dopo l’incontro ha preso la parola pure il ct appena confermato: “Siamo ottimisti in vista dell’Europeo, possiamo fare meglio rispetto al Qatar - ha assicurato -. Abbiamo grande fiducia, impareremo la lezione da quanto accaduto nell’ultimo Mondiale”. A conti fatto l’unico colpevole del fallimento della Germania è Oliver Bierhoff, proprio colui che aveva voluto fortemente Flick alla guida della nazionale. Per la scelta del sostituto dell’ex Milan la DFB si è presa ulteriore tempo per riflettere.