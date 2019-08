Né Genova, né Imola: la gara di Coppa Italia valida per il terzo turno della seconda competizione nazionale tra Genoa e Imolese si disputerà venerdì sera alle 20:30 al Comunale di Chiavari.



La decisione è stata ufficializzata pochi minuti fa dalla Lega Calcio.



Sarà quindi lo stadio della cittadina del Tigullio ad ospitare il debutto stagionale del Genoa in una gara ufficiale. La partita, inizialmente programmata al Ferraris di Genova, non potrà svolgersi nel capoluogo in quanto l'impianto di Marassi è soggetto ad alcuni radicali interventi di riqualificazione che ne impediscono l'utilizzo.