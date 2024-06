Getty Images

UFFICIALE: Giakoumakis lascia l'MLS e vola in Messico, ecco dove giocherà

10 minuti fa



La MLS perde uno dei suoi grandi bomber. Georgios Giakoumakis, centravanti greco di Atlanta, lascia gli States per trasferirsi in Messico: il 29enne è stato ingaggiato dal Cruz Azul, che ha pagato quasi 10 milioni di euro per il suo cartellino.



