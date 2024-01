UFFICIALE: gli Urawa Reds ingaggiano un ex Torino

Samuel Gustafson ha firmato per gli Urawa Reds, squadra giapponese che ha partecipato all'ultimo Mondiale per Club, uscendo sconfitta dal Manchester City in semifinale. Chi è Gustafson? E' un centrocampista svedese che ha passato cinque anni in Italia dal 2016 al 2021, prima al Torino, con esperienze in prestito a Perugia e Verona, poi alla Cremonese nelle ultime due stagioni, prima di tornare all'Hacken in patria. Ora la nuova esperienza nel paese del Sol Levante.