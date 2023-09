Fabio Grosso est notre nouveau coach !



Le premier international italien à porter nos couleurs entre 2007 et 2009 ajoute une nouvelle page à son histoire personnelle avec notre club.



Bienvenue à la maison Fabio



Toutes les informations ici — Olympique Lyonnais (@OL) September 16, 2023

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora è ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Lione. Dopo aver riportato in Serie A il Frosinone (che lo ha sostituito con Di Francesco) e aver rifiutato un'offerta dalla Sampdoria in Serie B (dove poi è arrivato Pirlo), l'ex calciatore di Inter e Juventus torna al club francese, dove aveva giocato tra il 2007 e il 2009.Battuta la concorrenza di Gattuso, Grosso assisterà alla partita di domenica sera contro il Le Havre. Per l'occasione la squadra sarà guidata da Vulliez, Brechet e Sonny Anderson. In precedenza era stato esonerato Laurent Blanc.