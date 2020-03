“Piena guarigione non solo dal punto di vista clinico, perché da giorni non aveva più sintomi, ma anche dal punto di vista virale: è stato sottoposto a un doppio tampone, risultato negativo". Con queste parole, Enrico Rossi (presidente della regione Toscana), ha annunciato che uno dei calciatori della Pianese – società del girone A di Serie C che nei giorni scorsi aveva comunicato la positività di 3 giocatori e di un collaboratore – è il primo paziente completamente guarito dal Coronavirus in Toscana.​