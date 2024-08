Ufficiale, Henry lascia la Francia Under 21. Ora è tutto per il Como

AFP via Getty Images

, ex attaccante della nazionale francese e attuale azionista del, si è, come si legge nel comunicato emesso dalla federazione calcistica francese: "Thierry Henry, allenatore della Francia Espoirs, ha deciso di rescindere il suo contratto fino a giugno 2025, per motivi personali. Al termine di un'eccezionale campagna olimpica, costellata da una medaglia d'argento, Thierry Henry ha parlato con Philippe Diallo, presidente della FFF, per informarlo della sua decisione".Il presidente Philipe Diallo aggiunge: "Vorrei, a nome della FFF, ringraziare Thierry Henry per tutto il lavoro svolto alla guida degli Espoirs e della selezione olimpica. Ovviamente ci rammarichiamo di questa decisione perché Thierry Henry è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati vincendo una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi, 40 anni dopo la medaglia olimpica di Los Angeles. Avendolo seguito durante tutta questa stagione, ho potuto scoprire la sua grande professionalità, il suo rigore e il suo amore per la maglia. Gli auguriamo buona fortuna per il resto della sua carriera".

"Vorrei ringraziare la FFF e il presidente Philippe Diallo, che mi hanno offerto questa incredibile opportunità. Ottenere la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici per il mio Paese rimarrà uno dei più grandi motivi d'orgoglio della mia vita. Sono incredibilmente grato alla federazione, ai giocatori, allo staff e ai tifosi che mi hanno permesso di vivere un’esperienza magica".